Хосе Альварадо: «К черту весь негатив по отношению к Зайону Уильямсону. Он человек»
Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо поддержал партнера по команде Зайона Уильямсона, который подвергается критике из-за лишнего веса.
«Он человек.
Он слышал всю эту шумиху по поводу игры в Лос-Анджелесе. Но мы можем на него положиться. Весь мир пытается подтолкнуть его к тому, чтобы он стал великим. Разумеется, мы это ценим.
Но к черту весь этот негатив по отношению к нему. Он человек», – сказал Альварадо.