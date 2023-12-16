Хосе Альварадо: «К черту весь негатив по отношению к Зайону Уильямсону. Он человек»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Хосе Альварадо Баскетбол

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо поддержал партнера по команде Зайона Уильямсона, который подвергается критике из-за лишнего веса.

«Он человек.

Он слышал всю эту шумиху по поводу игры в Лос-Анджелесе. Но мы можем на него положиться. Весь мир пытается подтолкнуть его к тому, чтобы он стал великим. Разумеется, мы это ценим.

Но к черту весь этот негатив по отношению к нему. Он человек», – сказал Альварадо.

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5 комментариев
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Ответ rabindradat
а почему бы не сделать Зайона лицом Макдональдса или Донатса? по всем же либеральным параметрам подходит. Расчитаются с ним безлимитным хеппи-милом.
очень плоская шутка повторенная 100 раз только на этом сайте смешнее от этого не станет. в каждой новости про зайона найдется человек , который будет шутить про Макдак и тп
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Все бегемоты мира возмущены высказыванием Альварадо.
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