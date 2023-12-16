Джон Холлинджер: «Санз» потратили столько активов не для того, чтобы занимать 10-е место на Западе. Вопрос в том, сколько раз они смогут далеко зайти в плей-офф»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Эксперт The Athletic Джон Холлинджер в своем разборе «Финикса» напоминает, что в течение трех сезонов после текущего «Санз» должны заплатить атакующему защитнику Брэдли Билу 160 миллионов долларов, а «Нетс» контролируют четыре из шести следующих драфт-пиков первого раунда «Финикса».

«Тем не менее общая картина не может радовать: «Санз» потратили столько денег и драфт-капитала не для того, чтобы занимать 10-е место на Западе, но после 24 игр они именно там. Возраст ключевых игроков означает, что «Санз» почти наверняка сорвутся в пропасть до того, как дело дойдет до последнего незащищенного пика. Вопрос лишь в том, сколько раз они смогут далеко зайти в плей-офф до этого. Ответ «ноль» неприемлем.

Из-за обменов Била и Дюрэнта и налога на роскошь у «Санз» не осталось активов, чтобы совершить еще какие-либо значительные сделки для изменения состава. Может быть, они смогут найти кого-то из игроков глубокой скамейки, но в целом это все, что у них есть», – объясняет эксперт.

Холлинджер отмечает, что «Финикс» по-прежнему «громит соперников в минуты Дюрэнта и Букера на паркете» – плюс 12,8 очка на 100 владений.

«Учитывая, что «Большое трио» провело всего одну игру вместе, а впереди у них легкий график, у «Санз», вероятно, меньше проблем, чем у других команд. Тем не менее наболевшие вопросы остаются: как можно дважды проиграть дома «Сан-Антонио»? Сможет ли этот состав когда-нибудь стать достаточно хорошим в обороне? И насколько реально далеко зайти в плей-офф с плохим посевом?» – интересуется Холлинджер.

Брэдли Бил получил травму голеностопа на первых минутах матча с «Нью-Йорком» (122:139). Выбыл ли баскетболист на длительный срок, пока неизвестно.

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2 комментария
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Ответ Локоть Артеста
Не перейди Дюрант в Голден Стейт, до сих пор был бы без гайки как и его бывшие одноклубники Харден и Уэстбрук.
Не перейди Дюрант в ГСВ, может и у Хардена была бы гайка))
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Не перейди Дюрант в Голден Стейт, до сих пор был бы без гайки как и его бывшие одноклубники Харден и Уэстбрук.
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