Костас Слукас – MVP 14-го тура Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Баскетбол - видео Костас Слукас Баскетбол

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас признан MVP 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2023/24.

33-летний греческий защитник сыграл важную роль в победе «Пао» над «Виллербаном» со счетом 89:81, набрав 18 очков и сделав 12 передач. Также на его счету 5 подборов и 1 перехват.

Слукас установил рекорд карьеры по количеству передач в одном матче (12), а также личный рекорд сезона по очкам (18) и точным трехочковым (3).

Это его третья награда MVP тура за 13 сезонов в Евролиге.

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