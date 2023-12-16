Костас Слукас – MVP 14-го тура Евролиги

Разыгрывающий « » признан MVP 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2023/24.

33-летний греческий защитник сыграл важную роль в победе «Пао» над «Виллербаном» со счетом 89:81, набрав 18 очков и сделав 12 передач. Также на его счету 5 подборов и 1 перехват.

Слукас установил рекорд карьеры по количеству передач в одном матче (12), а также личный рекорд сезона по очкам (18) и точным трехочковым (3).

Это его третья награда MVP тура за 13 сезонов в .