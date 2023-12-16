«Сан-Антонио» может обменять Келдона Джонсона

Теги возможные переходы Сан-Антонио НБА Келдон Джонсон Баскетбол

«Сан-Антонио» может обменять форварда Келдона Джонсона перед февральским дедлайном.

Об этом рассказал обозреватель Марк Спирс.

«Знаете, за кем я слежу в случае со «Сперс»? Келдон Джонсон. Продолжаю слышать разные слухи по этому игроку. Не уверен, что он вписывается в техасскую команду с ее составом в долгосрочной перспективе, и должен ли он выходить со скамейки», – заявил журналист.

В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист набирает 17,2 очка, 6,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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2 комментария
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вполне правильно. Васселл сильнее, плюс Витя и Сохан, плюс топовый пик с драфта. 4-5 игроков до 20 лет, которые уже явно что будут очень крутыми. Добрать голодных и злых опытных игроков и Деда поход последний, перед передачей руля сделать через сезон)
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Симпатизирую сперс достаточно давно, и вот смотря на эти мучения сейчас, хочется что бы команда добавила таланта, тк в этом ростере его не хватает. И вроде бы обмен Келдога выглядит логично, но зная менеджера сперс, это точно не будет однозначный вин, как всегда обменяют на что-то умерено паршивое, какой -нибудь 28 выбор на драфте и игрока 6-7 места ротации.
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