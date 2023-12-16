«Сан-Антонио» может обменять Келдона Джонсона

« » может обменять форварда перед февральским дедлайном.

Об этом рассказал обозреватель Марк Спирс.

«Знаете, за кем я слежу в случае со «Сперс»? Келдон Джонсон. Продолжаю слышать разные слухи по этому игроку. Не уверен, что он вписывается в техасскую команду с ее составом в долгосрочной перспективе, и должен ли он выходить со скамейки», – заявил журналист.

В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист набирает 17,2 очка, 6,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.