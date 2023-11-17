Келдон Джонсон: «Сохан более чем способен быть нашим разыгрывающим. Вижу, как Джереми прогрессирует на фоне всех этих разговоров со стороны»

Легкий форвард « » поддержал своего партнера по команде , который в текущем сезоне взял на себя обязанности плеймейкера.

«Джереми более чем способен быть нашим разыгрывающим. Он и есть наш разыгрывающий в обозримом будущем. Он становится лучше с каждой игрой. Вижу, как Джереми прогрессирует на фоне всех этих разговоров со стороны. Я очень горжусь им и поддерживаю на 110%», – сказал Джонсон в преддверии матча внутрисезонного турнира против «Сакраменто».

Сохан набирает в среднем 10,4 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи при 45,2% реализации с игры и 42,1% из-за дуги.