Джарен Джексон набрал 44 очка против «Хьюстона» – рекорд карьеры. У форварда «Мемфиса» 33,4 очка в среднем в последних 5 матчах
«Мемфис» в гостях уступил «Хьюстону» – 104:117.
Тяжелый форвард «Гриззлис» Джарен Джексон-младший обновил личный рекорд по набранным очкам в матче. Джексон отметился 44 очками, 7 подборами, 4 перехватами и блок-шотом.
Бигмэн реализовал 15 из 24 бросков с игры (3 из 8 из-за дуги) и 11 из 13 с линии штрафных.
В последних 5 встречах Джексон набирает в среднем 33,4 очка, 5,2 подбора, 1,6 перехвата и 1,6 блок-шота при 55,6% с игры, 48,5% из-за дуги и 88,6% с линии.
Джексон также присоединился к Джа Морэнту как единственному игроку в истории «Гриззлис» с двумя матчами подряд с 40 и более набранными очками.