Джа Морэнт о возвращении на паркет: «Я считал дни»

Разыгрывающий « » принял участие в первой пресс-конференции в сезоне после 25-матчевого отстранения.

Морэнта спросили о процессе ожидания возвращения на паркет и эмоциях, когда остаются считанные дни до дебюта в сезоне.

«Лучше бы это была послематчевая пресс-конференция, если честно. Время пролетело, хоть не виделись мы достаточно давно. Больше всего помогло то, что я мог находиться с командой, и дисквалификация прошла незаметно.

Я считал дни. Просыпался каждый день и думал: «Так, еще не день ближе», – ответил Морэнт.