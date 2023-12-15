Джа Морэнт о возвращении на паркет: «Я считал дни»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт принял участие в первой пресс-конференции в сезоне после 25-матчевого отстранения.

Морэнта спросили о процессе ожидания возвращения на паркет и эмоциях, когда остаются считанные дни до дебюта в сезоне.

«Лучше бы это была послематчевая пресс-конференция, если честно. Время пролетело, хоть не виделись мы достаточно давно. Больше всего помогло то, что я мог находиться с командой, и дисквалификация прошла незаметно.

Я считал дни. Просыпался каждый день и думал: «Так, еще не день ближе», – ответил Морэнт.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По 4 палочки зачеркивал на стене…
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий