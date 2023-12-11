«Помог бы им открыть дополнительные возможности в атаке». Джей Уильямс считает, что «Лейкерс» следует выменять Зака Лавина
Эксперт Джей Уильямс объяснил, почему защитник «Чикаго» Зак Лавин удачно вписался бы в состав «Лейкерс» и был полезен калифорнийской команде.
Лавин в нынешнем сезоне называется одним из главных кандидатов на обмен в НБА.
«Зак со своим набором умений стал бы тем инструментом, который помог бы «Лейкерс» открыть дополнительные возможности в атаке. Например, его можно использовать при пик-н-роллах с Леброном.
А еще он хорош без мяча, а значит, у Леброна был бы рядом человек, который растягивал бы защиту соперника», – заявил Уильямс.
Спасибо, посмеялся)