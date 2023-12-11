Эксперт Джей Уильямс объяснил, почему защитник « » удачно вписался бы в состав «Лейкерс» и был полезен калифорнийской команде.

Лавин в нынешнем сезоне называется одним из главных кандидатов на обмен в .

«Зак со своим набором умений стал бы тем инструментом, который помог бы « » открыть дополнительные возможности в атаке. Например, его можно использовать при пик-н-роллах с Леброном.

А еще он хорош без мяча, а значит, у был бы рядом человек, который растягивал бы защиту соперника», – заявил Уильямс.