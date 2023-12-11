«Помог бы им открыть дополнительные возможности в атаке». Джей Уильямс считает, что «Лейкерс» следует выменять Зака Лавина

Теги Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джей Уильямс Зак Лавин Баскетбол

Эксперт Джей Уильямс объяснил, почему защитник «Чикаго» Зак Лавин удачно вписался бы в состав «Лейкерс» и был полезен калифорнийской команде. 

Лавин в нынешнем сезоне называется одним из главных кандидатов на обмен в НБА.

«Зак со своим набором умений стал бы тем инструментом, который помог бы «Лейкерс» открыть дополнительные возможности в атаке. Например, его можно использовать при пик-н-роллах с Леброном.

А еще он хорош без мяча, а значит, у Леброна был бы рядом человек, который растягивал бы защиту соперника», – заявил Уильямс.

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4 комментария
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Спасибо, не надо )
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Чикаго без него сделало винстрик 4 победы. Такой себе помогатор в атаке. К тому же травмат в последнее время стал.
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Каждый раз, когда какой это эксперт советует ЛАЛ выменять Лавина, считаю ему надо убирать приписку эксперт. Потому что это не эксперт, а шарлатан какой то.
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"Лавин хорош без мяча"
Спасибо, посмеялся)
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