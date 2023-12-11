Звездный форвард « » отреагировал на пост болельщика, который пожалел его из-за активности в социальных сетях.

«Не могу себе представить, что будучи профессиональным спортсменом, отвечал бы обычным людям. Представьте, каким ранимым и глупым нужно быть, чтобы позволять обычным людям беспокоить вас, когда вы входите узкий список самых лучших в своей профессии. Мне его жаль. Мне действительно его жаль», – написал пользователь.

«Меня всегда поражает вот такая логика. То есть ты хочешь сказать, что я слишком хорош, чтобы разговаривать с тобой?» – ответил Кевин.