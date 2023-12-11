Кевин Дюрэнт ответил болельщику, который пожалел его из-за активности в соцсетях

Теги Финикс НБА болельщики Кевин Дюрэнт соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отреагировал на пост болельщика, который пожалел его из-за активности в социальных сетях.

«Не могу себе представить, что будучи профессиональным спортсменом, отвечал бы обычным людям. Представьте, каким ранимым и глупым нужно быть, чтобы позволять обычным людям беспокоить вас, когда вы входите узкий список самых лучших в своей профессии. Мне его жаль. Мне действительно его жаль», – написал пользователь. 

«Меня всегда поражает вот такая логика. То есть ты хочешь сказать, что я слишком хорош, чтобы разговаривать с тобой?» – ответил Кевин.

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3 комментария
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Ответ - как подтверждение слов болельщика.
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Кевин прям как Володя Путин, всем свой в доску
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На самом деле это хорошо что спускается до простых людей и отвечает. Другое дело что всем подряд не стоит отмечать, особенно всякому хамящему б.длу. Он наверное так и делает.
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