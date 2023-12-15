Защитник «Миннесоты» признался, что ему хочется показать себя в игре против лидера «Лейкерс» один на один.

По словам Энтони, осуществить план ему мешает то, как выстроена защита соперника.

«Хочется уделать Леброна один на один, я постоянно пытаюсь это осуществить, но « » все время сдваиваются. Джеймс долго был лучшим в мире, так что, пожалуй, он главный из тех, кого бы мне хотелось уделать. Его или Кей Ди. Но эти парни никогда не держат меня один на один.

Если случится так, что мы с Броном окажемся один на один, точно будет весело. Наверное, он единственный, с кем бы мне хотелось разобраться в таком формате», – заявил Эдвардс.