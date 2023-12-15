Энтони Эдвардс: «Хочется уделать Леброна один на один, но «Лейкерс» постоянно сдваиваются»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Кевин Дюрэнт Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что ему хочется показать себя в игре против лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса один на один.

По словам Энтони, осуществить план ему мешает то, как выстроена защита соперника.

«Хочется уделать Леброна один на один, я постоянно пытаюсь это осуществить, но «Лейкерс» все время сдваиваются. Джеймс долго был лучшим в мире, так что, пожалуй, он главный из тех, кого бы мне хотелось уделать. Его или Кей Ди. Но эти парни никогда не держат меня один на один.

Если случится так, что мы с Броном окажемся один на один, точно будет весело. Наверное, он единственный, с кем бы мне хотелось разобраться в таком формате», – заявил Эдвардс.

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9 комментариев
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Чел рассказыват про Джордана и Леброна и бросает 3-19 против Деррика Джонса JR.
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Эдвардс прямо павлин какой-то) То Джордан ему не соперник, то Леброна хочет уделать - рановато начал звездить…
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Ответ minotavr0706
Эдвардс прямо павлин какой-то) То Джордан ему не соперник, то Леброна хочет уделать - рановато начал звездить…
Он сегодня был звездой, правда минусовой. 3 из 19))
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Щенок, это кто-ещë кого уделает, - подумал ЛеБрон.
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ну это шанс, пока Краб в свой прайс не вошел
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Эдвардс это страшный сон Леброна, дед не спит ночами думая, как бы ему не остаться один на один с Энтони на площадке во время игры
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Это не он в плей-ин 3-17 сделал?
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Эго у него пока больше ,чем то что он показывает на паркете. Талант там бешенный, но пока слишком болтлив.
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Ответ Кирилл Иванов
Он сегодня был звездой, правда минусовой. 3 из 19))
Не надо выдумывать то, чего не было. Да с 3 из 19, особенно после заявления про Джордана, он налажал. Но минусовым он точно не был, хорошая игра в защите, 11 передач, лучший показатель +/— (+20) и уверенная победа над Далласом в +18.
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