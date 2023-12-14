Яннис Адетокумбо обошел Боба Кузи и вошел в Топ-100 бомбардиров в истории НБА

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо обошел легенду «Бостона» Боба Кузи по количеству очков за карьеру и вошел в сотню лучших бомбардиров в истории НБА.

В среду Адетокумбо обновил личный рекорд результативности, набрав 64 очка в матче против «Индианы» (140:126). Яннис увеличил показатель за карьеру до 17 017 очков и вытеснил из Топ-100 Боба Кузи, на счету которого 16 960 очков.

99-е место в списке занимает Грант Хилл (17 137). Лучшим бомбардиром в истории лиги является Леброн Джеймс (39 234).