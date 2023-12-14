Рик Карлайл: «И не подумали, что Яннис установил свой рекорд, а просто забрали мяч. И потом мой генменеджер получил локтем по ребрам»

Теги Индиана Рик Карлайл НБА Яннис Адетокумбо Оскар Тшибве Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл объяснил недопонимание между своими подопечными и лидером «Милуоки» Яннисом Адетокумбо.

«Неприятная ситуация. С мячом случилось недоразумение. Оскар Тшивбе набрал первые очки в НБА, поэтому мы в таких случаях всегда забираем мяч. И не подумали, что Яннис установил свой рекорд, а просто забрали мяч.

Через пару минут несколько игроков «Милуоки» оказались перед нашей раздевалкой, и произошла – не знаю, как это назвать – потасовка, стычка, неважно. До кулаков не дошло, но мой генеральный менеджер получил локтем по ребрам.

Нам и не нужен был официальный игровой мяч. Там два мяча, и мы взяли запасной. Не требовалось доводить до такого. Все неудачно сложилось. За три недели мы провели с этими парнями три матча, так что страсти накалились. Я все понимаю. Но до того, что случилось в подтрибунном помещении, доводить не стоило», – сказал Карлайл.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однозначно, нужна статья "кто первый начал забирать мячи"
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий