Рик Карлайл: «И не подумали, что Яннис установил свой рекорд, а просто забрали мяч. И потом мой генменеджер получил локтем по ребрам»

Главный тренер «Индианы» объяснил недопонимание между своими подопечными и лидером «Милуоки» .

«Неприятная ситуация. С мячом случилось недоразумение. Оскар Тшивбе набрал первые очки в , поэтому мы в таких случаях всегда забираем мяч. И не подумали, что Яннис установил свой рекорд, а просто забрали мяч.

Через пару минут несколько игроков «Милуоки» оказались перед нашей раздевалкой, и произошла – не знаю, как это назвать – потасовка, стычка, неважно. До кулаков не дошло, но мой генеральный менеджер получил локтем по ребрам.

Нам и не нужен был официальный игровой мяч. Там два мяча, и мы взяли запасной. Не требовалось доводить до такого. Все неудачно сложилось. За три недели мы провели с этими парнями три матча, так что страсти накалились. Я все понимаю. Но до того, что случилось в подтрибунном помещении, доводить не стоило», – сказал Карлайл.