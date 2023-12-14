Монти Уильямс о 21-м поражении и повторении антирекорда: «Я хочу видеть обозленную раздевалку». Послезавтра им снова играть с «Филадельфией»

« » на своем паркете уступил «Филадельфии» (111:129) и повторил антирекорд организации по поражениям кряду – 21.

Это шестая по продолжительности серия поражений в истории .

Больше матчей подряд в конкретном сезоне проиграли только «Кливленд»-2010/11 и «Филадельфия»-2013/14 (оба проиграли 26 матчей подряд), а также «Ванкувер Гриззлис»-1995/96, «Денвер»- 1997/98 и «Шарлотт Бобкэтс»-2011/12 (все проиграли 23 матча подряд).

«Сиксерс» принадлежит абсолютный рекорд в 28 игр, установленный в начале регулярки-2015/16 (18 поражений подряд), но отсчет начался с конца сезона-2014/15 (10 поражений).

«Не хочу, чтобы кто-нибудь ходил радостным в этой ситуации. Я хочу видеть обозленную раздевалку, которая устала – не только от поражений, но и от промахов с игры, и от 39-очковых четвертей [от соперников]», – заявил главный тренер после игры.

Впереди у «Пистонс» «Филадельфия», «Милуоки», «Атланта», «Юта» и дважды «Бруклин».