Монти Уильямс о 21-м поражении и повторении антирекорда: «Я хочу видеть обозленную раздевалку». Послезавтра им снова играть с «Филадельфией»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Детройт» на своем паркете уступил «Филадельфии» (111:129) и повторил антирекорд организации по поражениям кряду – 21.

Это шестая по продолжительности серия поражений в истории НБА.

Больше матчей подряд в конкретном сезоне проиграли только «Кливленд»-2010/11 и «Филадельфия»-2013/14 (оба проиграли 26 матчей подряд), а также «Ванкувер Гриззлис»-1995/96, «Денвер»- 1997/98 и «Шарлотт Бобкэтс»-2011/12 (все проиграли 23 матча подряд).

«Сиксерс» принадлежит абсолютный рекорд в 28 игр, установленный в начале регулярки-2015/16 (18 поражений подряд), но отсчет начался с конца сезона-2014/15 (10 поражений).

«Не хочу, чтобы кто-нибудь ходил радостным в этой ситуации. Я хочу видеть обозленную раздевалку, которая устала – не только от поражений, но и от промахов с игры, и от 39-очковых четвертей [от соперников]», – заявил главный тренер Монти Уильямс после игры.

Впереди у «Пистонс» «Филадельфия», «Милуоки», «Атланта», «Юта» и дважды «Бруклин».

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7 комментариев
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Придётся зайти в раздевалку другой команды тогда
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Послезавтра Эмбиид опять выйдет фармить, так что поздравляю с 22
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Игроки Детройта: "Мы хотим видеть тренера, а не шарлатана"
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Вроде есть хорошие молодые игроки, не понимаю где азарт? Явно что-то в тренерской работе не так.
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Думаю что Детройту вполне по силам проиграть 30 матчей подряд. Придётся попотеть, так как Сант-Антонио наступает на пятки.
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Дерзко танкуют
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Где там эта кнопка?!
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