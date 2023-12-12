Монти Уильямс: «Серия поражений угнетает, но я вижу у «Детройта» большой прогресс»

Теги Детройт Индиана НБА Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс отреагировал на поражение от «Индианы» (123:131), которое стало для команды 20-м подряд.

«Серия поражений угнетает нас, вы даже не можете себе представить, как сильно, и в то же время я наблюдаю большой прогресс. Меня вдохновили некоторые вещи, которые я сегодня увидел. Нам нужно отталкиваться от этого.

То, как мы завершили первую половину (рывок «Индианы» 9:0 – Sports.ru), немного выбило команду из колеи. Мы все еще учимся тому, что все, что происходит по ходу игры, влияет на ее исход», – заявил Уильямс.

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1 комментарий
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прогресс ток в твоем кошельке с конца прошлого сезона произошел
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