Монти Уильямс: «Учусь использовать определенных ребят в этой команде»

Теги Детройт Индиана НБА Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс после домашнего поражения от «Индианы» (123:131) признался, что воодушевлен прогрессом своей команды.

«Думаю, мы начинаем понимать, что сможем набирать очки, если будет правильно растягивать оборону соперника. Я учусь использовать определенных ребят в этой команде.

Сегодня мы ставили больше заслонов для Осара Томпсона, что позволяло ему проходить под кольцо. Это создавало моменты для атаки, даже если он не получал мяч», – сказал Уильямс.

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2 комментария
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ну через 20 игр будет и победа🌚
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В принципе, контракт позволяет не торопиться и вдумчиво всё изучать.
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