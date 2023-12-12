Монти Уильямс: «Учусь использовать определенных ребят в этой команде»

Главный тренер « » после домашнего поражения от «Индианы» (123:131) признался, что воодушевлен прогрессом своей команды.

«Думаю, мы начинаем понимать, что сможем набирать очки, если будет правильно растягивать оборону соперника. Я учусь использовать определенных ребят в этой команде.

Сегодня мы ставили больше заслонов для Осара Томпсона, что позволяло ему проходить под кольцо. Это создавало моменты для атаки, даже если он не получал мяч», – сказал Уильямс.