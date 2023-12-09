Монти Уильямс о 19-м поражении «Детройта» подряд: «Смазали много открытых бросков»

Главный тренер « » отреагировал на 19-е поражение подряд в матче с « » (91:123).

Данная серия является антирекордом в истории «Пистонс».

«У соперника хорошая защитная команда, но мы смазали много открытых бросков. Они закрыли трехсекундную, спровоцировали нас на игру на периметре. Но мы смогли организовать только 30 дальних попыток, а реализовали и вовсе 6.

Сегодня у нас были проблемы с тем, чтобы доставить мяч в корзину», – заявил Уильямс.

«Детройт» замыкает таблицу НБА с результатом 2-20.