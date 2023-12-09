Монти Уильямс о 19-м поражении «Детройта» подряд: «Смазали много открытых бросков»

Теги Детройт Орландо НБА Монти Уильямс Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс отреагировал на 19-е поражение подряд в матче с «Орландо» (91:123).

Данная серия является антирекордом в истории «Пистонс».

«У соперника хорошая защитная команда, но мы смазали много открытых бросков. Они закрыли трехсекундную, спровоцировали нас на игру на периметре. Но мы смогли организовать только 30 дальних попыток, а реализовали и вовсе 6.

Сегодня у нас были проблемы с тем, чтобы доставить мяч в корзину», – заявил Уильямс.

«Детройт» замыкает таблицу НБА с результатом 2-20.

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10 комментариев
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во1 это еще не антирекорд - мы в далеких 80х проиграли 21 подряд

во2 будет смешно если наш стрик прервется с индианой которая выигракт внутрисезонный турнир и выставит второй состав на игру
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Сколько-сколько там тренер у них получает?
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Сас на хвосте 16 поражений
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Да и с тренером "Пистонс" тоже промазали.
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Ответ vzi
С чего Индиана выиграет? Там таран против них идет.
мало ли. одна игра, 45-55. не вижу лейкерс такими уж на три головы фаворитами
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
мало ли. одна игра, 45-55. не вижу лейкерс такими уж на три головы фаворитами
На три головы нет. Но Лёба настроен серьезно.
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Ответ vzi
На три головы нет. Но Лёба настроен серьезно.
а вся индиана чисто на прогулку намылилась?)
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Ответ shooter77
Сколько-сколько там тренер у них получает?
один контракт отработаешь и на безбедную пенсию с антирекордом)
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