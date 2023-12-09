Монти Уильямс о 19-м поражении «Детройта» подряд: «Смазали много открытых бросков»
Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс отреагировал на 19-е поражение подряд в матче с «Орландо» (91:123).
Данная серия является антирекордом в истории «Пистонс».
«У соперника хорошая защитная команда, но мы смазали много открытых бросков. Они закрыли трехсекундную, спровоцировали нас на игру на периметре. Но мы смогли организовать только 30 дальних попыток, а реализовали и вовсе 6.
Сегодня у нас были проблемы с тем, чтобы доставить мяч в корзину», – заявил Уильямс.
«Детройт» замыкает таблицу НБА с результатом 2-20.
во2 будет смешно если наш стрик прервется с индианой которая выигракт внутрисезонный турнир и выставит второй состав на игру