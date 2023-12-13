Представлена концепция и формат голосования Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила концепцию и формат голосования Матча всех звезд 2024 года.
Тренеры двух лучших команд лиги на момент окончания 2023 года выберут игроков в свои составы на церемонии драфта.
Игроки попадут на драфт Матча звезд через три этапа голосования:
– Голосование болельщиков в паблике Лиги ВТБ ВКонтакте, 8-15 января
– Голосование СМИ, 15-22 января
– Голосование главных тренеров лиги, 22-29 января
Выбор последних 6 игроков и выдача wild-card’ов Лигой ВТБ состоятся 29 января – 2 февраля.
Церемония драфта, где выбранные игроки будут распределены по командам, пройдет в начале февраля.