Представлена концепция и формат голосования Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

лига ВТБ представила концепцию и формат голосования всех звезд 2024 года.

Тренеры двух лучших команд лиги на момент окончания 2023 года выберут игроков в свои составы на церемонии драфта.

Игроки попадут на драфт Матча звезд через три этапа голосования:

– Голосование болельщиков в паблике Лиги ВТБ ВКонтакте, 8-15 января

– Голосование СМИ, 15-22 января

– Голосование главных тренеров лиги, 22-29 января

Выбор последних 6 игроков и выдача wild-card’ов Лигой ВТБ состоятся 29 января – 2 февраля.

Церемония драфта, где выбранные игроки будут распределены по командам, пройдет в начале февраля.