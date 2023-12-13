Представлена концепция и формат голосования Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Теги Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ представила концепцию и формат голосования Матча всех звезд 2024 года.

Тренеры двух лучших команд лиги на момент окончания 2023 года выберут игроков в свои составы на церемонии драфта.

Игроки попадут на драфт Матча звезд через три этапа голосования:

– Голосование болельщиков в паблике Лиги ВТБ ВКонтакте, 8-15 января

– Голосование СМИ, 15-22 января

– Голосование главных тренеров лиги, 22-29 января

Выбор последних 6 игроков и выдача wild-card’ов Лигой ВТБ состоятся 29 января – 2 февраля.

Церемония драфта, где выбранные игроки будут распределены по командам, пройдет в начале февраля.

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