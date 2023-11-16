Открыта предпродажа билетов на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ объявила об открытии предпродажи билетов на Матч всех звезд 2024 года.
Доступны первые 350 билетов.
«Матч всех звезд – знаковое событие для лиги, которое всегда проходит при полных трибунах и сочетает в себе формат баскетбольного матча и яркого шоу. В этом году Лиге ВТБ исполняется 15 лет, и мы готовим много сюрпризов для болельщиков.
Сегодня мы запускаем предпродажу – первые 375 билетов на одни из лучших мест по выгодным ценам. 18 февраля 2024 года в Москве на «ВТБ Арене» в 17:00 пройдет уже восьмой Матч всех звезд, приглашаю всех на главное баскетбольное событие года!» – передает слова генерального директора Лиги ВТБ Илоны Корстин официальный сайт лиги.
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