Открыта предпродажа билетов на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

лига ВТБ объявила об открытии предпродажи билетов на Матч всех звезд 2024 года.

Доступны первые 350 билетов.

« всех звезд – знаковое событие для лиги, которое всегда проходит при полных трибунах и сочетает в себе формат баскетбольного матча и яркого шоу. В этом году Лиге ВТБ исполняется 15 лет, и мы готовим много сюрпризов для болельщиков.

Сегодня мы запускаем предпродажу – первые 375 билетов на одни из лучших мест по выгодным ценам. 18 февраля 2024 года в Москве на «ВТБ Арене» в 17:00 пройдет уже восьмой Матч всех звезд, приглашаю всех на главное баскетбольное событие года!» – передает слова генерального директора Лиги ВТБ Илоны Корстин официальный сайт лиги.