Яннис Адетокумбо обошел Кевина Макхэйла по количеству подборов за карьеру

Форвард « » поднялся со 112-го места на 110-е в истории лиги по количеству подборов за карьеру, обойдя и Боба Бузера.

В матче против «Чикаго» (133:129 ОТ) Адетокумбо сделал 12 подборов, увеличив показатель за карьеру до 7 126. Легенда «Бостона» Макхэйл опустился на 111-е место с 7 122 подборами. На 109-й строчке находится (7 137).

Лидерами по этому показателю являются Уилт Чемберлен (23 924), Билл Расселл (21 620) и Карим Абдул-Джаббар (17 440).