Яннис Адетокумбо обошел Кевина Макхэйла по количеству подборов за карьеру

Теги Алонзо Моурнинг Милуоки НБА Кевин Макхэйл Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поднялся со 112-го места на 110-е в истории лиги по количеству подборов за карьеру, обойдя Кевина Макхэйла и Боба Бузера.

В матче против «Чикаго» (133:129 ОТ) Адетокумбо сделал 12 подборов, увеличив показатель за карьеру до 7 126. Легенда «Бостона» Макхэйл опустился на 111-е место с 7 122 подборами. На 109-й строчке находится Алонзо Моурнинг (7 137).

Лидерами по этому показателю являются Уилт Чемберлен (23 924), Билл Расселл (21 620) и Карим Абдул-Джаббар (17 440).

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1 комментарий
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Странная новость. По подборам там товарищи идут настолько плотно, что подобные новости можно ежедневно публиковать почти по любому звездному игроку.

Нагляднее показать топ-10 действующих игроков:

1. Леброн 10832 подборов.
2. Деандре 10380
3. Драммонд 10132
4. Кевин Лав 9176
5. Вучевич 8881
6. Хорфорд 8290
7. Гобер 8202
8. Уэстбрук 8105
9. Валанчунас 7591
10. Дэвис 7144
11. Янис 7126.
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