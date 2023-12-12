Яннис Адетокумбо обошел Кевина Макхэйла по количеству подборов за карьеру
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поднялся со 112-го места на 110-е в истории лиги по количеству подборов за карьеру, обойдя Кевина Макхэйла и Боба Бузера.
В матче против «Чикаго» (133:129 ОТ) Адетокумбо сделал 12 подборов, увеличив показатель за карьеру до 7 126. Легенда «Бостона» Макхэйл опустился на 111-е место с 7 122 подборами. На 109-й строчке находится Алонзо Моурнинг (7 137).
Лидерами по этому показателю являются Уилт Чемберлен (23 924), Билл Расселл (21 620) и Карим Абдул-Джаббар (17 440).
Нагляднее показать топ-10 действующих игроков:
1. Леброн 10832 подборов.
2. Деандре 10380
3. Драммонд 10132
4. Кевин Лав 9176
5. Вучевич 8881
6. Хорфорд 8290
7. Гобер 8202
8. Уэстбрук 8105
9. Валанчунас 7591
10. Дэвис 7144
11. Янис 7126.