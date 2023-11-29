Еврокубок. «Ульм» – «Бурк», «Тренто» встретится с «Арисом» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Ховентуд Цедевита-Олимпия Бешикташ Гран-Канария Будучность Клуж Ульм Хапоэль Тель-Авив Тренто Литкабелис Париж Прометей Бурк Баскетбол

В среду, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка проходят семь матчей.

Немецкий «Ульм» примет французский «Бурк», итальянский «Тренто» встретится с греческим «Арисом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Цедевита Олимпия Словения  –  Париж Франция 59:65 (3 четверть)
Дата проведения
29 ноября, 20.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча
Цедевита Олимпия
Коббс (14), Стюарт (14), Блажич (11), Радович (4), Джонс (4) – старт; Препелич (7), Соу (2), Глас (0), Шчука (0), Махалбашич (0).
Париж
Шортс (13 + 6 передач), Уорд (12), Malcolm (6), Кратцер (6), Янтунен (2) – старт; Ифи (12), Нгуама (5), Шарвен (4), Денис (3), Си (2).

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Бешикташ Турция 41:41 (2 четверть)
Дата проведения
29 ноября, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Хапоэль Тель-Авив
Хорд (11), Ангола (7), Браун (6), Манфорд (4), Александер (4) – старт; Холланд (3), Тимор (2), Гинат (2), Залмансон (2).
Бешикташ
Нидэм (13), Митчелл (7), Конан (4), Мэтьюз (0), Дурмаз (0) – старт; Хэммондс (8), Дельгадо (5), Угурлу (2), Арслан (2), Арна (0).

Ховентуд Испания  –  Прометей Украина
Дата проведения
29 ноября, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 7-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Бешикташ Турция – 6-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-2,  Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-4, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 3-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-8.

Группа B

Клуж Румыния  –  Литкабелис Литва 94:94 (4 четверть)
Дата проведения
29 ноября, 20.00, «BTarena»
Онлайн матча
Клуж
Каце (18), Эдди (17), Сили (12), Джонс (6), Гузман (6) – старт; Стипанович (12), Ричард (11), Мокока (8), Мэчукэ (0), Мейерис (0).
Литкабелис
Сирвидис (24), Орелик (16), Малдунас (15), Липкявичюс (7), Сабецкис (0) – старт; Varnas (16), Лелевичюс (10), Slavinskas (2), Бирчевич (2).

Ульм Германия  –  Бурк Франция 22:32 (2 четверть)
Дата проведения
29 ноября, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча
Ульм
Джеллоу (6), Уильямс (5), Клепайс (3), Нуньес (2), Фигероа (2) – старт; де Паула (2), Эссанг (2), Матиас (0), Йенсен (0), Дадье (0).
Бурк
Морган (8), Ризашер (6), Льюис (5), Майк (0), Кокила (0) – старт; Салаш (10), Жюльен (3), Браун (3), Omenaka (2), Роулэнд (0).

Тренто Италия  –  Арис Греция
Дата проведения
29 ноября, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча
Тренто
Болдуин (0), Хабб (0), Гражулис (0), Билига (0), Niang (0).

Гран-Канария Испания  –  Будучность Черногория
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-0, Клуж Румыния – 6-2, Бурк Франция – 6-2,  Ульм Германия – 6-2, Литкабелис Литва – 4-4, Арис Греция – 3-5, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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