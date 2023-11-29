Еврокубок. «Ульм» – «Бурк», «Тренто» встретится с «Арисом» и другие матчи
В среду, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка проходят семь матчей.
Немецкий «Ульм» примет французский «Бурк», итальянский «Тренто» встретится с греческим «Арисом».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.30, «Dvorana Stožice»
- Цедевита Олимпия
- Коббс (14), Стюарт (14), Блажич (11), Радович (4), Джонс (4) – старт; Препелич (7), Соу (2), Глас (0), Шчука (0), Махалбашич (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Хапоэль Тель-Авив
- Хорд (11), Ангола (7), Браун (6), Манфорд (4), Александер (4) – старт; Холланд (3), Тимор (2), Гинат (2), Залмансон (2).
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Париж Франция – 7-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Бешикташ Турция – 6-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-2, Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-4, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 3-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-8.
Группа B
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.00, «BTarena»
- Клуж
- Каце (18), Эдди (17), Сили (12), Джонс (6), Гузман (6) – старт; Стипанович (12), Ричард (11), Мокока (8), Мэчукэ (0), Мейерис (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 21.30, «Ratiopharm Arena»
- Ульм
- Джеллоу (6), Уильямс (5), Клепайс (3), Нуньес (2), Фигероа (2) – старт; де Паула (2), Эссанг (2), Матиас (0), Йенсен (0), Дадье (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 8-0, Клуж Румыния – 6-2, Бурк Франция – 6-2, Ульм Германия – 6-2, Литкабелис Литва – 4-4, Арис Греция – 3-5, Будучность Черногория – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.