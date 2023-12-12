Виктор Вембаньяма о рекордной серии поражений: «В долгосрочной перспективе мы окажемся победителями»

Теги Хьюстон Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Тяжелый форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отреагировал на поражение от «Хьюстона» (82:93).

«Сперс» потерпели 17 поражений подряд, что является клубным антирекордом.

«Понятно, что это непросто, но у нас нет выбора. Надо все равно идти вперед, продолжать работать. Хорошая новость в том, что никто не сомневается – в долгосрочной перспективе мы окажемся победителями.

Ненавижу проигрывать, но продолжаю думать и фокусироваться на долгосрочной перспективе», – заявил Вембаньяма.

На счету француза в понедельник 15 очков, 18 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов.

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8 комментариев
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Ответ TFP_Sports
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Мудр не по годам..)
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Нет выбора? Это в смысле Попович им каждый раз говорит "сливайте" и вместо 19-3 они вынуждены делать 3-19?
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Фамилия Вембаньяма не корректна. В чате модераторы сообщают. Как его величать можно?
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«Такой хоккей нам не нужен»
©️Николай Озеров
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