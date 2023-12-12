Тяжелый форвард « » отреагировал на поражение от « » (82:93).

«Сперс» потерпели 17 поражений подряд, что является клубным антирекордом.

«Понятно, что это непросто, но у нас нет выбора. Надо все равно идти вперед, продолжать работать. Хорошая новость в том, что никто не сомневается – в долгосрочной перспективе мы окажемся победителями.

Ненавижу проигрывать, но продолжаю думать и фокусироваться на долгосрочной перспективе», – заявил Вембаньяма.

На счету француза в понедельник 15 очков, 18 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов.