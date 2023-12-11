Майк Джеймс о выходе на 3-ю строчку в истории по очкам в Евролиге: «Мне уже повезло, что есть возможность продолжать играть и находиться на таком уровне»

Разыгрывающий « » признался, что не держал в голове на старте карьеры возможное попадание в список лучших бомбардиров в истории .

Джеймс набрал 25 очков против «Жальгириса» (83:79) на выезде и обошел Хуана Карлоса-Наварро (4152), поднявшись на 3-е место в истории.

«Если честно, я даже не думал об этом, когда только пришел в лигу. У меня не было достаточно знаний о Евролиге, чтобы хотя бы знать, что возможно или что может произойти.

Мне уже повезло, что у меня есть возможность продолжать играть и находиться на таком уровне», – сказал Джеймс.

Лидируют в списке Вассилис Спанулис (4455) и Нандо Де Коло («Виллербан»; 4355).