Майк Джеймс о выходе на 3-ю строчку в истории по очкам в Евролиге: «Мне уже повезло, что есть возможность продолжать играть и находиться на таком уровне»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Хуан Карлос Наварро Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс признался, что не держал в голове на старте карьеры возможное попадание в список лучших бомбардиров в истории Евролиги.

Джеймс набрал 25 очков против «Жальгириса» (83:79) на выезде и обошел Хуана Карлоса-Наварро (4152), поднявшись на 3-е место в истории.

«Если честно, я даже не думал об этом, когда только пришел в лигу. У меня не было достаточно знаний о Евролиге, чтобы хотя бы знать, что возможно или что может произойти.

Мне уже повезло, что у меня есть возможность продолжать играть и находиться на таком уровне», – сказал Джеймс.

Лидируют в списке Вассилис Спанулис (4455) и Нандо Де Коло («Виллербан»; 4355).

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1 комментарий
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А сколько всего он набрал не написали
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