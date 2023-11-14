Ксавьер Рэтан-Мэйс: «На кого я равняюсь? Майк Джеймс и Шабазз Напьер»

Защитник « » назвал игроков, на которых старается равняться.

«На кого я равняюсь? и . Мой игровой стиль схож с ними. Особенно с Майком. Мы оба результативные атакующие защитники, которые могут уверенно разыгрывать мяч. Он лучший игрок Европы на данный момент. Мы не друзья, но знаем друг друга. Еще раз повторю – он лучший, и это с ростом 185 сантиметров. Я, как и он, умею забивать, пасовать… Контракт Майка с «Монако» истекает и я думаю, что за ним будут охотиться крупнейшие клубы континента. И я равняюсь на это и хочу того же – стать однажды тем защитником, подписать которого мечтает каждая команда.

Я постепенно иду к цели. Майк уже давно играет в , он выступал за ЦСКА, естественно, я не сравниваю нас в плане достижений или результативности на высоком уровне. Думаю, он скоро станет самым результативным игроком в истории Евролиги. Но если сравнивать нас как игроков, то я тоже умею забивать, я выше ростом и защищаюсь на элитном уровне. Поэтому я думаю, что потенциально я могу оказывать такое же влияние на команды, которое оказывает Майк. Я много работал над собой, чтобы говорить такое и рассчитывать на такое. Надеюсь, что продолжу хорошо играть на высоком уровне и однажды это станет реальностью.

На меня большое влияние оказал мой тренер в колледже. Его слова: «Уважение – универсальная валюта». В каждом матче, в котором я выхожу на паркет, я уважаю всех игроков соперника, потому что знаю, насколько усердно они работают. Это их работа, так они кормят семьи. Говорю ли я так же комплиментарно обо всех других, кроме Майка Джеймса? Нет. Я очень его уважаю. Он приехал в Европу и построил невероятную карьеру, ведет отличную жизнь. И это можно только уважать и этим восхищаться.

Мне 29 лет, я выхожу на свой пик, и хочу попробовать повторить его путь. Так что Майка я очень уважаю, он проторил эту дорожку для всех нас. Майк, Шабазз, другие парни, у которых не получилось в НБА, но они нашли себя здесь», – рассказал Рэтан-Мэйс.