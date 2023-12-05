«Я ушел, потому что мне не заплатили». Майк Джеймс опроверг историю Миралема Халиловича об отчислении из «Загреба»
Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс опроверг историю форварда «Галатасарая» Миралема Халиловича, который три месяца назад рассказал, как в 2012 году Джеймса отчислили из «Загреба» через четыре месяца после подписания контракта за то, что тот засыпал во время разбора видео.
«Нет. Я ушел, потому что мне не заплатили.
Мы с тренером не очень хорошо ладили, он считал меня недостаточно хорошим игроком. По-моему, мы даже выиграли пять матчей из шести, но ему не нравилось, как я играю», – сказал американец.