«Я ушел, потому что мне не заплатили». Майк Джеймс опроверг историю Миралема Халиловича об отчислении из «Загреба»

Разыгрывающий « » опроверг историю форварда «Галатасарая» , который три месяца назад рассказал, как в 2012 году Джеймса отчислили из « » через четыре месяца после подписания контракта за то, что тот засыпал во время разбора видео.

«Нет. Я ушел, потому что мне не заплатили.

Мы с тренером не очень хорошо ладили, он считал меня недостаточно хорошим игроком. По-моему, мы даже выиграли пять матчей из шести, но ему не нравилось, как я играю», – сказал американец.