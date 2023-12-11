Бэм Адебайо пропустит 4-й матч подряд из-за травмы бедра

Центровой « » пропустит четвертую встречу подряд из-за проблем с бедром. Травма беспокоила его во второй половине ноября – до рецидива он принял решение выступать через боль.

Как сообщает журналист Тим Рейнольдс, Адебайо поедет с командой на выездную встречу с «Шарлотт», но участия в матче не примет.

В 16 матчах регулярки-2023/24 центровой набирает в среднем 22,3 очка, 9,9 подбора, 1,2 перехвата и блок-шот при 52,2% с игры.