«Бросай по кольцу, все остальное потом». Бэм Адебайо рассказал, как научился мыслить как звезда

Теги Майами НБА Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо рассказал, как изменился его менталитет за годы, проведенные в НБА.

«Бросай по кольцу. Похоже, что это было моей эволюцией.

Звучит очень просто, но я пришел в эту лигу как защитник. До сегодняшнего дня я ни разу не делал 27 бросков за матч. Мне кажется, что прогресс произошел так: «Бросай по кольцу, все остальное потом», – сказал Адебайо.

В матче против «Милуоки» (124:131) Адебайо набрал 31 очко, реализовав 13 из 27 с игры, сделал 10 подборов и 5 передач.

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