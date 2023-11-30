«Бросай по кольцу, все остальное потом». Бэм Адебайо рассказал, как научился мыслить как звезда

Центровой « » рассказал, как изменился его менталитет за годы, проведенные в .

«Бросай по кольцу. Похоже, что это было моей эволюцией.

Звучит очень просто, но я пришел в эту лигу как защитник. До сегодняшнего дня я ни разу не делал 27 бросков за матч. Мне кажется, что прогресс произошел так: «Бросай по кольцу, все остальное потом», – сказал Адебайо.

В матче против «Милуоки» (124:131) Адебайо набрал 31 очко, реализовав 13 из 27 с игры, сделал 10 подборов и 5 передач.