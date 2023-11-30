Джош Ричардсон: «Бэм Адебайо должен попасть в символическую сборную лиги в этом сезоне»
Атакующий защитник «Майами» Джош Ричардсон уверен, что центровой Бэм Адебайо будет включен в символическую сборную НБА по итогам текущего сезона.
«Я думаю, что он должен попасть в символическую сборную лиги в этом сезоне. В этом сезоне он взял на себя большую нагрузку.
Немногие могут делать то, что он сейчас делает. Я, наверное, могу пересчитать по пальцам одной руки парней в НБА, которые могут способны на это», – сказал Ричардсон.