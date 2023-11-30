Джош Ричардсон: «Бэм Адебайо должен попасть в символическую сборную лиги в этом сезоне»

Теги Майами НБА Джош Ричардсон Бэм Адебайо Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Джош Ричардсон уверен,  что центровой Бэм Адебайо будет включен в символическую сборную НБА по итогам текущего сезона.

«Я думаю, что он должен попасть в символическую сборную лиги в этом сезоне. В этом сезоне он взял на себя большую нагрузку.

Немногие могут делать то, что он сейчас делает. Я, наверное, могу пересчитать по пальцам одной руки парней в НБА, которые могут способны на это», – сказал Ричардсон.

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1 комментарий
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Поговорим об этом может в конце сезона?
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