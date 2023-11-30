Джош Ричардсон: «Бэм Адебайо должен попасть в символическую сборную лиги в этом сезоне»

Атакующий защитник « » уверен, что центровой будет включен в символическую сборную по итогам текущего сезона.

«Я думаю, что он должен попасть в символическую сборную лиги в этом сезоне. В этом сезоне он взял на себя большую нагрузку.

Немногие могут делать то, что он сейчас делает. Я, наверное, могу пересчитать по пальцам одной руки парней в НБА, которые могут способны на это», – сказал Ричардсон.