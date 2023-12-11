Амен Томпсон: «Счастлив вернуться на паркет. Чувствую себя отлично»

Легкий форвард « » поделился эмоциями в связи с возвращением на паркет после растяжения голеностопа, из-за которого пропустил 5 недель.

«Травмы – это тяжело. Я хочу все время находиться на площадке, но это лишь неотъемлемая часть профессии. Прихожу к осознанию этого. Иногда случается всякое, и приходится сидеть и смотреть на все с трибун. Это хороший опыт для меня в плане становления как игрока.

Счастлив вернуться на паркет. Усердно работаю, пытаюсь вернуться на прежний уровень и, кажется, что наконец-то достиг его. Чувствую себя отлично», – заявил Томпсон.

В первой игре за «Рио Гранде» в Лиге развития Томпсон набрал 29 очков, 16 подборов, 11 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.