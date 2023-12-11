Име Удока: «Немного изменим нашу ротацию с возвращением Амена Томпсона»

Главный тренер « » рассказал о возвращении 4-го номера драфта-2023 в состав.

«Несмотря на травму, Амен присутствовал на каждой тренировке, чтобы не пропустить ни одного шага в нашем развитии как команды. Чтобы понимал, как устроена наша игра в нападении и в защите. Я ему порой устраиваю мини-викторины, чтобы проследить, что он втянулся и понимает, что мы пытаемся сделать.

Очевидно, что наши ребята играют хорошо, так что мы должны найти для Амена минуты и возможности. Немного изменим нашу ротацию», – заявил Удока.

В первой игре после возвращения в строй за «Рио Гранде» в Лиге развития Томпсон набрал 29 очков, 16 подборов, 11 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.