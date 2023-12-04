Адриатическая лига. «Студентски центар» примет «Мегу»
В понедельник, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорский «Студентски центар» примет сербскую «Мегу».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.00, «Морача»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-3, Будучность Черногория – 7-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Задар Хорватия – 5-5, Борац Чачак Сербия – 4-6, Цибона Хорватия – 3-7, ФМП Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-7, КРКА Словения – 2-8, Морнар Бар Черногория – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.