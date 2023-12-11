Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче чемпионат Турции Баскетбол

В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоится встреча лидеров – «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес – Фенербахче
Дата проведения
11 декабря, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 9-1, Фенербахче – 8-2, Бешикташ – 8-3, Каршияка – 8-3, Дарушафака – 6-5, Бурсаспор – 6-5, Тюрк Телеком – 6-5, Маниса – 6-5, Тофаш – 5-6, Петким Спор – 5-6, Галатасарай – 4-7, Бахчешехир – 4-7, Бююкчекмедже – 4-7, Бодрумспор – 3-8, Меркезефенди – 3-8, Самсунспор – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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