Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче»
В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоится встреча лидеров – «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Анадолу Эфес – 9-1, Фенербахче – 8-2, Бешикташ – 8-3, Каршияка – 8-3, Дарушафака – 6-5, Бурсаспор – 6-5, Тюрк Телеком – 6-5, Маниса – 6-5, Тофаш – 5-6, Петким Спор – 5-6, Галатасарай – 4-7, Бахчешехир – 4-7, Бююкчекмедже – 4-7, Бодрумспор – 3-8, Меркезефенди – 3-8, Самсунспор – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.