Гилберт Аренас: «Белые откладывают деньги для детей, мы же возвращаем заработанные деньги родителям, и в этом наша проблема»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал о том, как по-разному чернокожие и белые игроки тратят свою первую зарплату в НБА.

«Когда вы спрашиваете белых детей, что вы купили в первую очередь, они никогда ничего не говорят о покупке чего-либо своим родителям. Их учат двигать деньги вперед, верно? Поэтому какие бы деньги они ни получали, они откладывают их, чтобы, когда у них появятся дети, они могли позаботиться о своих детях, чтобы их дети затем позаботились о своих детях.

Когда мы зарабатываем деньги, мы возвращаем их родителям. Нас так учат. Мы должны заботиться о наших родителях, и к тому времени, когда у нас появляются дети, у нас не остается денег, верно? Соответственно, ту жизнь, которую мы дали нашим родителям, мы не можем дать нашим детям, и в этом наша проблема», – сказал Аренас.