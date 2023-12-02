Гилберт Аренас: «Белые откладывают деньги для детей, мы же возвращаем заработанные деньги родителям, и в этом наша проблема»

Теги НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал о том, как по-разному чернокожие и белые игроки тратят свою первую зарплату в НБА.

«Когда вы спрашиваете белых детей, что вы купили в первую очередь, они никогда ничего не говорят о покупке чего-либо своим родителям. Их учат двигать деньги вперед, верно? Поэтому какие бы деньги они ни получали, они откладывают их, чтобы, когда у них появятся дети, они могли позаботиться о своих детях, чтобы их дети затем позаботились о своих детях.

Когда мы зарабатываем деньги, мы возвращаем их родителям. Нас так учат. Мы должны заботиться о наших родителях, и к тому времени, когда у нас появляются дети, у нас не остается денег, верно? Соответственно, ту жизнь, которую мы дали нашим родителям, мы не можем дать нашим детям, и в этом наша проблема», – сказал Аренас.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да белые также помогают родителям, условно если ты родителям не помогаешь в России тебя все будут конченным человеком считать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чушь! Аренас несёт полнейшую ерунду. Белые точно также помогают родителям. Только они не покупают 25 машин, дома с 12 спальнями и килограммы золотых цепей.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Но белые не начинают понтаваться шмотками,тачками и их не обвиняют в разбое или домогательсвах так часто как темнокожих.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белые не трясут пушками постоянно в прямом эфире, да и в целом не такие понторезы как чернокожие. какие там родители, они в себя любимых всё вкачивают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий