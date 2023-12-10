Горги Дженг завершил карьеру и работает во фронт-офисе «Сперс»

33-летний центровой завершил спортивную карьеру. Сенегалец заявил, что достиг своих профессиональных целей.

«Все вокруг меня знали, что я хочу отыграть 10 лет и закончить. Я всегда это говорил. Когда я провел 10 сезонов, я сказал, что достиг своей цели. Пришло время остановиться и попробовать что-то другое», – сказал Дженг.

Дженг работает во фронт-офисе « » в качестве «представителя по баскетбольным операциям».

Центровой обратился к «Сперс» с предложением поработать неоплачиваемым стажером. Вместо этого клуб дал Дженгу оплачиваемую должность, чтобы он изучил все тонкости работы во фронт-офисе.