Горги Дженг завершил карьеру и работает во фронт-офисе «Сперс»

Теги Сан-Антонио НБА Горги Дженг Баскетбол

33-летний центровой Горги Дженг завершил спортивную карьеру. Сенегалец заявил, что достиг своих профессиональных целей.

«Все вокруг меня знали, что я хочу отыграть 10 лет и закончить. Я всегда это говорил. Когда я провел 10 сезонов, я сказал, что достиг своей цели. Пришло время остановиться и попробовать что-то другое», – сказал Дженг.

Дженг работает во фронт-офисе «Сан-Антонио» в качестве «представителя по баскетбольным операциям».

Центровой обратился к «Сперс» с предложением поработать неоплачиваемым стажером. Вместо этого клуб дал Дженгу оплачиваемую должность, чтобы он изучил все тонкости работы во фронт-офисе.

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Сперс своих не бросают
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