Горги Дженг завершил карьеру и работает во фронт-офисе «Сперс»
33-летний центровой Горги Дженг завершил спортивную карьеру. Сенегалец заявил, что достиг своих профессиональных целей.
«Все вокруг меня знали, что я хочу отыграть 10 лет и закончить. Я всегда это говорил. Когда я провел 10 сезонов, я сказал, что достиг своей цели. Пришло время остановиться и попробовать что-то другое», – сказал Дженг.
Дженг работает во фронт-офисе «Сан-Антонио» в качестве «представителя по баскетбольным операциям».
Центровой обратился к «Сперс» с предложением поработать неоплачиваемым стажером. Вместо этого клуб дал Дженгу оплачиваемую должность, чтобы он изучил все тонкости работы во фронт-офисе.