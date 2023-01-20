«Сперс» оставили Горги Дженга еще на 10 дней
Центровой «Сан-Антонио» Горги Дженг продолжит выступать за команду на условиях 10-дневного соглашения, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В начале января «Сперс» отчислили Дженга, чтобы освободить место в команде, необходимое для осуществления обмена с «Бостоном». В результате сделки клуб получил денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне сенегальский баскетболист провел 14 матчей, набирая в среднем 3,8 очка и 3 подбора.
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