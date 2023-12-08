Джа Морэнт вернется на паркет через пять матчей. «Мемфис» идет 13-м на Западе
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернется в строй через 10 дней.
Морэнт был отстранен на 25 матчей сезона-2023/24 НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.
«Гриззлис» начали регулярку с шести поражений. У команды 6 побед в последних 14 встречах. «Мемфису» предстоит встретиться с «Миннесотой», «Далласом», дважды «Хьюстоном» и «Оклахомой».
Ожидается, что звездный разыгрывающий поможет своей команде уже в гостевой встрече с «Новым Орлеаном».