Остин Холлинз близок к переходу в «Жальгирис»

Теги Жальгирис возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Остин Холлинз Баскетбол

Литовский «Жальгирис» обсуждает последние детали контракта с бывшим защитником «Зенита» Остином Холлинзом (32 года, 193 см), сообщает BasketNews. Стороны близки к достижению соглашения.

32-летний американец провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив». В январе ему пришлось перенести операцию на колене, из-за которой он пропустил большую часть 2023 года.

У Холлинза был действующий контракт с израильским клубом, но летом соглашение было расторгнуто.

Американец известен в России по выступлениям за «Зенит» (2019-2021). После этого он играл в «Црвене Звезде».

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