Остин Холлинз близок к переходу в «Жальгирис»

Литовский « » обсуждает последние детали контракта с бывшим защитником «Зенита» (32 года, 193 см), сообщает BasketNews. Стороны близки к достижению соглашения.

32-летний американец провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив». В январе ему пришлось перенести операцию на колене, из-за которой он пропустил большую часть 2023 года.

У Холлинза был действующий контракт с израильским клубом, но летом соглашение было расторгнуто.

Американец известен в России по выступлениям за «Зенит» (2019-2021). После этого он играл в «Црвене Звезде».