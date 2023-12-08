Баскетбольный арбитражный суд удовлетворил иск тренера Мартина Шиллера к «Жальгирису»

Баскетбольный арбитражный суд удовлетворил иск бывшего главного тренера « » к литовскому клубу.

Суд обязал «Жальгириса» выплатить Шиллеру оставшиеся 193,5 тысячи евро за его работу в сезоне-21/22. Кроме того, австрийскому специалисту причитаются 20,5 тысячи за судебные издержки.

Решение баскетбольного арбитража не подлежит обжалованию и является окончательным.

Шиллер возглавил «Жальгирис» в июле 2020 года, а в октябре 2021-го его отправили в отставку.