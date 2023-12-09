Адам Сильвер о Джоше Гидди: «Не могу вспомнить много случаев, когда мы отстраняли игрока только на основании обвинения»

Комиссионер НБА Адам Сильвер в эфире ESPN ответил, почему лига позволила разыгрывающему «Оклахомы» продолжать играть, несмотря на то, что его обвиняют в непристойных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

«Я не могу вспомнить много случаев, когда мы отстраняли игрока только на основании обвинения. В данном случае у нас есть обвинение, расследование полиции и расследование лиги.

Когда ведется уголовное расследование, мы отходим на второй план. Так обстоят дела на данный момент», – сказал Сильвер.