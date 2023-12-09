Адам Сильвер о Джоше Гидди: «Не могу вспомнить много случаев, когда мы отстраняли игрока только на основании обвинения»

Теги НБА Оклахома-Сити Адам Сильвер Джош Гидди Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер в эфире ESPN ответил, почему лига позволила разыгрывающему «Оклахомы» Джошу Гидди продолжать играть, несмотря на то, что его обвиняют в непристойных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

«Я не могу вспомнить много случаев, когда мы отстраняли игрока только на основании обвинения. В данном случае у нас есть обвинение, расследование полиции и расследование лиги.

Когда ведется уголовное расследование, мы отходим на второй план. Так обстоят дела на данный момент», – сказал Сильвер.

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3 комментария
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Все по делу, Сильвер не дает возможности разрушить преждевременно карьеру янгстера.
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Вообще, я приятно удивлён позицией НБА по отношению к Гидди. Не стали сразу дисквалифицировать, разрывать контракт, а дожидаются окончания расследования
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Да никому не интересно, как 2 белых гетеросексуальных молодых человека почпокались. Совет им да любовь. Отстраните лучше Джа от магазина игрушек и Зиона - от холодильника.
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