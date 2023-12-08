Марк Дэйгнолт об игнорировании защитой соперника Гидди: «Нам нужно выработать решения и подстроиться»

Главный тренер «Оклахомы» прокомментировал защиту « » против в недавнем матче между командами.

Гидди в этом сезоне набирает 11,8 очка в среднем при 42% попадания с игры. «Рокетс» игнорировали австралийца во время защитных владений, усиливая при этом давление на других игроков.

«Я обсудил это с Гидди. Он сказал: «Это первый раз, когда со мной так играют». И это важное замечание. Он с нами уже два сезона, и я рассматриваю то, что мы видим в данный момент, как своеобразный комплимент нашей атаке.

Для меня это естественный путь, через который необходимо пройти. Нужно решать возникающие сложности, чтобы развиваться. Особенно интересно то, что завтра мы играем с « », а это команда, которая добилась большого успеха, играя в совершенно особом стиле. Лига не собирается просто сидеть сложа руки и позволять вам делать то, что вы хотите. Все приспосабливаются, подстраиваются.

«Уорриорз» нашли что-то, что приносит успех. Потом им много раз приходилось иметь дело с реакциями со стороны соперника, который подстраивался. Это помогало им развиваться.

Они были хороши не только против плана А, но когда соперник использовал план Б и С против них, у них все еще находились решения и ответы. Нам тоже нужно выработать решения», – заявил тренер.