Марк Дэйгнолт об игнорировании защитой соперника Гидди: «Нам нужно выработать решения и подстроиться»

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Оклахома-Сити Марк Дэйгнолт Джош Гидди Баскетбол

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт прокомментировал защиту «Хьюстона» против Джоша Гидди в недавнем матче между командами.

Гидди в этом сезоне набирает 11,8 очка в среднем при 42% попадания с игры. «Рокетс» игнорировали австралийца во время защитных владений, усиливая при этом давление на других игроков.

«Я обсудил это с Гидди. Он сказал: «Это первый раз, когда со мной так играют». И это важное замечание. Он с нами уже два сезона, и я рассматриваю то, что мы видим в данный момент, как своеобразный комплимент нашей атаке.

Для меня это естественный путь, через который необходимо пройти. Нужно решать возникающие сложности, чтобы развиваться. Особенно интересно то, что завтра мы играем с «Голден Стэйт», а это команда, которая добилась большого успеха, играя в совершенно особом стиле. Лига не собирается просто сидеть сложа руки и позволять вам делать то, что вы хотите. Все приспосабливаются, подстраиваются.

«Уорриорз» нашли что-то, что приносит успех. Потом им много раз приходилось иметь дело с реакциями со стороны соперника, который подстраивался. Это помогало им развиваться.

Они были хороши не только против плана А, но когда соперник использовал план Б и С против них, у них все еще находились решения и ответы. Нам тоже нужно выработать решения», – заявил тренер.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий