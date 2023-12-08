Маркус Моррис: «Я был в одной команде со многими парнями. Не думаю, что встречал такого игрока, как Эмбиид»

Форвард «Филадельфии» крайне высоко оценил уровень действующего MVP Джоэла Эмбиида.

«Я был в одной команде со многими парнями. С Каваем, с Полом Джорджем, с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом. Не думаю, что встречал такого игрока, как Эмбиид.

Доминирует в любой точке на паркете в каждом матче. Я впечатлен», – признался Моррис в разговоре с прессой.

Показатели Эмбиида в сезоне-2023/24 составляют в среднем 33,1 очка, 11,4 подбора, 6,6 передачи, 1,8 блок-шота и перехват при 51,1% реализации с игры.