Маркус Моррис: «Я был в одной команде со многими парнями. Не думаю, что встречал такого игрока, как Эмбиид»

Теги Филадельфия НБА Маркус Моррис Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Маркус Моррис крайне высоко оценил уровень действующего MVP Джоэла Эмбиида.

«Я был в одной команде со многими парнями. С Каваем, с Полом Джорджем, с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом. Не думаю, что встречал такого игрока, как Эмбиид.

Доминирует в любой точке на паркете в каждом матче. Я впечатлен», – признался Моррис в разговоре с прессой.

Показатели Эмбиида в сезоне-2023/24 составляют в среднем 33,1 очка, 11,4 подбора, 6,6 передачи, 1,8 блок-шота и перехват при 51,1% реализации с игры.

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