Маркус Моррис на вопрос о «Клипперс»: «Честно говоря, не хочу говорить об этом»
Форвард «Филадельфии» Маркус Моррис во время пресс-конференции не захотел отвечать на вопрос о «Клипперс».
«Честно говоря, бро, не хочу говорить об этом. Я счастлив, что снова оказался дома в Филадельфии. Я пытаюсь приступить к работе и помочь команде победить, попытаться достичь цели и выиграть чемпионат», – сказал Моррис.
Моррис провел за «Клипперс» три с половиной сезона. Форвард перешел в «Сиксерс» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.
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