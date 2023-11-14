Маркус Моррис на вопрос о «Клипперс»: «Честно говоря, не хочу говорить об этом»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Маркус Моррис Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Маркус Моррис во время пресс-конференции не захотел отвечать на вопрос о «Клипперс».

«Честно говоря, бро, не хочу говорить об этом. Я счастлив, что снова оказался дома в Филадельфии. Я пытаюсь приступить к работе и помочь команде победить, попытаться достичь цели и выиграть чемпионат», – сказал Моррис.

Моррис провел за «Клипперс» три с половиной сезона. Форвард перешел в «Сиксерс» в результате обмена с участием Джеймса Хардена.

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