Ар Джей Баррет о заявлениях, что «Никс» нужен звездный игрок: «Сначала говорили, что мы никогда не заиграем. Теперь мы в порядке, но уже недостаточно хороши»

Теги Нью-Йорк НБА Ар Джей Барретт Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт ответил на заявления СМИ, в частности бывшего игрока НБА Кенни Смита, который считает, что команде нужен полноценный звездный игрок для борьбы за чемпионство.

«Сначала говорили, что мы никогда не заиграем. Теперь мы в порядке, но уже недостаточно хороши.

Мне кажется, не имея выраженной главной звезды, мы лишь делаем себе лучше», – сказал Барретт.

«Никс» (12-8) идут пятыми в Восточной конференции.

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1 комментарий
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надо было в Вилланову поступать, а не Дьюк)
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