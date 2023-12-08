Ар Джей Баррет о заявлениях, что «Никс» нужен звездный игрок: «Сначала говорили, что мы никогда не заиграем. Теперь мы в порядке, но уже недостаточно хороши»

Защитник « » ответил на заявления СМИ, в частности бывшего игрока НБА Кенни Смита, который считает, что команде нужен полноценный звездный игрок для борьбы за чемпионство.

«Сначала говорили, что мы никогда не заиграем. Теперь мы в порядке, но уже недостаточно хороши.

Мне кажется, не имея выраженной главной звезды, мы лишь делаем себе лучше», – сказал Барретт.

«Никс» (12-8) идут пятыми в Восточной конференции.