Ар Джей Баррет о заявлениях, что «Никс» нужен звездный игрок: «Сначала говорили, что мы никогда не заиграем. Теперь мы в порядке, но уже недостаточно хороши»
Защитник «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт ответил на заявления СМИ, в частности бывшего игрока НБА Кенни Смита, который считает, что команде нужен полноценный звездный игрок для борьбы за чемпионство.
«Сначала говорили, что мы никогда не заиграем. Теперь мы в порядке, но уже недостаточно хороши.
Мне кажется, не имея выраженной главной звезды, мы лишь делаем себе лучше», – сказал Барретт.
«Никс» (12-8) идут пятыми в Восточной конференции.