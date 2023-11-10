Джулиус Рэндл о том, что летом перенес операцию: «Наивно полагать, что я с начала сезона стану Джулиусом»

Теги Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Джейлен Брансон Ар Джей Барретт Баскетбол

Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл на фоне низкой эффективности ответил на вопрос прессы, беспокоит ли его сейчас голеностоп.

«Я с самого начала говорил вам, ребята, что это займет время. Мне сделали операцию четыре с половиной месяца назад, так что думать, что я с начала сезона сразу стану Джулиусом, довольно наивно.

Понимал, что это будет процесс. Постепенное наращивание оборотов. Я начинаю становиться лучше, но все идет постепенно. Просто благодарен таким парням, как Ар Джей, как Джейлен. Они смогли больше взять на себя, пока я вкатываюсь и поправляю здоровье. Вот почему это командный вид спорта», – ответил Рэндл.

В восьми матчах сезона Рэндл набирает в среднем 16,5 очка, 11,1 подбора и 4,9 передачи, реализуя 31,6% с игры и 25,9% из-за дуги.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
carmelo hot sause
На самом деле, последние пару игр нормально провёл. Хочется верить, что мешал набор формы, а не забив болта на баскетбол и слабая менталка. Пока что он все равно претендент на обмен #1
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий