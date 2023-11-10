Джулиус Рэндл о том, что летом перенес операцию: «Наивно полагать, что я с начала сезона стану Джулиусом»

Тяжелый форвард « » на фоне низкой эффективности ответил на вопрос прессы, беспокоит ли его сейчас голеностоп.

«Я с самого начала говорил вам, ребята, что это займет время. Мне сделали операцию четыре с половиной месяца назад, так что думать, что я с начала сезона сразу стану Джулиусом, довольно наивно.

Понимал, что это будет процесс. Постепенное наращивание оборотов. Я начинаю становиться лучше, но все идет постепенно. Просто благодарен таким парням, как , как . Они смогли больше взять на себя, пока я вкатываюсь и поправляю здоровье. Вот почему это командный вид спорта», – ответил Рэндл.

В восьми матчах сезона Рэндл набирает в среднем 16,5 очка, 11,1 подбора и 4,9 передачи, реализуя 31,6% с игры и 25,9% из-за дуги.