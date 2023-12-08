Боб Майерс объяснил, чем выделяется Халибертон: «В НБА есть множество по-настоящему великих игроков, с которыми никто не хочет играть»

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» в перед полуфинальной встречей «Индианы» с «Милуоки» признался, что разыгрывающий оставил на него впечатление еще перед драфтом-2020.

«Больше всего меня беспокоит вот что. Он был хорош на тренировках перед драфтом, но когда мы встретились с ним лично, я должен был понять, какой Тайриз человек и лидер. Тот разговор запомнился тем, насколько он сообразителен и верит в себя. И это не высокомерие. Это уверенность.

И это правда, что многие в лиге хотят оказаться с ним в одной команде. Сейчас Тайриз показывает нам, что он прекрасный баскетболист и входит в фантастический этап карьеры. В НБА есть множество по-настоящему великих игроков, с которыми никто не хочет играть. Их очень много. Но если ты отличный баскетболист и отличный человек, люди потянутся», – поделился Майерс.