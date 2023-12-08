У Халибертона 6 матчей в карьере с 15 передачами без потерь, у всех остальных с момента его прихода в лигу – 5

Разыгрывающий «Индианы» во встрече 1/2 финала с «Милуоки» (128:119) набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.

Халибертон был задрафтован в 2020 году. Первый раз ему удалось провести игру с 15 передачами без потерь уже в качестве баскетболиста «Пэйсерс» против «Сакраменто» в марте 2022 года. После этого он провел 5 таких матчей (3 в этом сезоне).

После прихода Халибертона в лигу это также удавалось лишь (трижды), и .