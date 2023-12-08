У Халибертона 6 матчей в карьере с 15 передачами без потерь, у всех остальных с момента его прихода в лигу – 5

Теги Индиана Крис Пол НБА Джеймс Харден Никола Йокич Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон во встрече 1/2 финала с «Милуоки» (128:119) набрал 27 очков, 7 подборов, 15 передач и 1 блок-шот без единой потери.

Халибертон был задрафтован в 2020 году. Первый раз ему удалось провести игру с 15 передачами без потерь уже в качестве баскетболиста «Пэйсерс» против «Сакраменто» в марте 2022 года. После этого он провел 5 таких матчей (3 в этом сезоне).

После прихода Халибертона в лигу это также удавалось лишь Николе Йокичу (трижды), Джеймсу Хардену и Крису Полу.

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8 комментариев
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Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
Да. Если научится защищаться, хотя бы на уровне Карри на пике - новый топ-игрок в лиге уже близок. Причём он высокий, достаточно резкий. Данных достаточно.
+7
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+7
Рекорд у Стоктона - 14 таких игр, второе место держит Крис Пол (10), третье делят Нэш и Магси Богз (по 7). Несомненно, Халибертон превзойдёт их всех. Однако стоит помнить, что в текущую эпоху отдавать передачи проще, т.к. сама игра стала шире.
+5
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+5
Вот бы Крису Полу рост Халибертана.
Был бы феномен. Хотя может Тайриз и есть этот феномен в дальнейшем.
+3
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Комментарий удален пользователем
Лол, этот чел реально трясётся над плюсиками, удаляет КАЖДЫЙ свой заминусованный комментарий, после чего дублирует в ту же тему ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ😂🤡 Переименуйте его в "Комментарий удалён пользователем", что ли🥴
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Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
он ещё очень сырой, прямо как его релиз
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Ответ Mikael Rikhard
он ещё очень сырой, прямо как его релиз
думаешь дозреет? а как тебе релиз отличного снайпера Кевина Мартина?
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Ответ Ed Monix
Списать такое на везение не прокатит. Перед нами новый феномен лиги в вопросе цепкости и аккуратности обращения с мячом. Видать, у парня офигенная концентрация внимания
Это уже четвёртый или пятый комментарий?🤡
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