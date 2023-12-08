Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА с 30 очками, 5 подборами и 5 передачами за 23 минуты игрового времени

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во встрече 1/2 финала с «Новым Орлеаном» (133:89) в Лас-Вегасе набрал 30 очков, 5 подборов и 8 передач.

За 23 минуты на площадке 38-летний баскетболист реализовал 9 из 12 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 8 из 8 с линии.

Как информирует портал StatMuse, ранее ни одному игроку в истории не удавалось набрать не менее 30 очков, 5 подборов и 5 передач за 23 минуты (по итогам встречи) на площадке.

Примечательно, что на этой неделе Лука Дончич против «Юты» (147:97) уже 20 минут оформил трипл-дабл с 29 очками (преодолел планку в 30 очков на старте 2-й половины), но его результат не идет в зачет из-за того, что он провел на паркете всю 3-ю четверть, что довело общее количество минут за матч до 32.

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2 комментария
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Ну вот и очередное достижение, велик одним словом!
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Просто G.O.A.T.
Уникальный игрок, показывает высший класс в почти 39 лет.
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