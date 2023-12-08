Стив Керр: «Придется менять стартовую пятерку от матча к матчу»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что команда не использует свой потенциал, это может привести к некоторым изменениям в стартовом составе.

«В этом сезоне пазл не сложился.

Многие парни играли хорошо, но нам, возможно, придется подумать о изменении стартового состава от матча к матчу в зависимости от того, с кем нам предстоит встретиться.

Я предпочел бы, чтобы у нас был стабильный состав, но в этом сезоне нам не удалось его получить. Мы уже прошли четверть пути, так что нужно серьезно подумать», – сказал Керр.

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5 комментариев
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Клэй на банку
+12
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+12
Ответ LBJ236
Клэй на банку
Или Луни. Как бы я не любил Кевона, но он не сильно лучше Клэя. Просто Луни не особо бросает, потому не так заметно, но что в обороне, что в атаке по сравнению с предыдущим сезоном он заметно хуже пока что играет.
+3
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+3
Дорогу молодым!
+2
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+2
Ответ LBJ236
Клэй на банку
Скорее Уиггинс.
+1
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+1
Ответ LBJ236
Клэй на банку
Грин, Кэрри, Муди, Шарич, Подземский
+1
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