Стив Керр: «Придется менять стартовую пятерку от матча к матчу»

Главный тренер « » заявил, что команда не использует свой потенциал, это может привести к некоторым изменениям в стартовом составе.

«В этом сезоне пазл не сложился.

Многие парни играли хорошо, но нам, возможно, придется подумать о изменении стартового состава от матча к матчу в зависимости от того, с кем нам предстоит встретиться.

Я предпочел бы, чтобы у нас был стабильный состав, но в этом сезоне нам не удалось его получить. Мы уже прошли четверть пути, так что нужно серьезно подумать», – сказал Керр.