Президент «Хорнетс» Фред Уитфилд ушел в отставку по состоянию здоровья

Президент и вице-председатель « » Фред Уитфилд ушел со своего поста в среду по состоянию здоровья.

«За последние 18 месяцев я успешно боролся с серьезным случаем рака горла. Я также был сосредоточен на поддержке моей матери, у которой возникли проблемы со здоровьем», – сказал 65-летний функционер в своем заявлении.

Уитфилд присоединился к клубу в 2006 году и возглавил несколько инициатив, включая переименование команды обратно в «Хорнетс» и запуск команды G-лиги «Гринсборо».