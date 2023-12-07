Президент «Хорнетс» Фред Уитфилд ушел в отставку по состоянию здоровья

Теги Шарлотт НБА Баскетбол

Президент и вице-председатель «Шарлотт» Фред Уитфилд ушел со своего поста в среду по состоянию здоровья.

«За последние 18 месяцев я успешно боролся с серьезным случаем рака горла. Я также был сосредоточен на поддержке моей матери, у которой возникли проблемы со здоровьем», – сказал 65-летний функционер в своем заявлении.

Уитфилд присоединился к клубу в 2006 году и возглавил несколько инициатив, включая переименование команды обратно в «Хорнетс» и запуск команды G-лиги «Гринсборо».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий