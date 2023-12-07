Президент «Хорнетс» Фред Уитфилд ушел в отставку по состоянию здоровья
Президент и вице-председатель «Шарлотт» Фред Уитфилд ушел со своего поста в среду по состоянию здоровья.
«За последние 18 месяцев я успешно боролся с серьезным случаем рака горла. Я также был сосредоточен на поддержке моей матери, у которой возникли проблемы со здоровьем», – сказал 65-летний функционер в своем заявлении.
Уитфилд присоединился к клубу в 2006 году и возглавил несколько инициатив, включая переименование команды обратно в «Хорнетс» и запуск команды G-лиги «Гринсборо».