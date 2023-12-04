Гордон Хэйворд о Миллере: «Брэндон способен в будущем выйти на уровень символических пятерок»

Форвард « » считает, что второго номера драфта-2023 ждет большое будущее.

«Многие парни умеют просто набирать очки – именно так они попадают в .

Больше всего меня впечатлило самообладание Брэндона, особенно с мячом в руках: он не только способен завершить сам, но и видит, что делает оборона. На тренировках отдает передачи через всю площадку.

Брэндон способен в будущем выйти на уровень символических пятерок НБА благодаря своим габаритам, быстроте и инстинктам. Очевидно, что у него впереди светлое будущее», – заявил Хэйворд в интервью HoopsHype.