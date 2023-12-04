Гордон Хэйворд о Миллере: «Брэндон способен в будущем выйти на уровень символических пятерок»
Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд считает, что второго номера драфта-2023 Брэндона Миллера ждет большое будущее.
«Многие парни умеют просто набирать очки – именно так они попадают в НБА.
Больше всего меня впечатлило самообладание Брэндона, особенно с мячом в руках: он не только способен завершить сам, но и видит, что делает оборона. На тренировках отдает передачи через всю площадку.
Брэндон способен в будущем выйти на уровень символических пятерок НБА благодаря своим габаритам, быстроте и инстинктам. Очевидно, что у него впереди светлое будущее», – заявил Хэйворд в интервью HoopsHype.