Гордон Хэйворд о Миллере: «Брэндон способен в будущем выйти на уровень символических пятерок»

Теги Шарлотт НБА Гордон Хэйворд Брэндон Миллер Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд считает, что второго номера драфта-2023 Брэндона Миллера ждет большое будущее.

«Многие парни умеют просто набирать очки – именно так они попадают в НБА.

Больше всего меня впечатлило самообладание Брэндона, особенно с мячом в руках: он не только способен завершить сам, но и видит, что делает оборона. На тренировках отдает передачи через всю площадку.

Брэндон способен в будущем выйти на уровень символических пятерок НБА благодаря своим габаритам, быстроте и инстинктам. Очевидно, что у него впереди светлое будущее», – заявил Хэйворд в интервью HoopsHype.

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