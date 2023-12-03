Стив Клиффорд: «Брэндон Миллер – один из наших лучших игроков»

Теги Шарлотт НБА Стив Клиффорд Брэндон Миллер Баскетбол

Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд выразил восхищение игрой новичка команды Брэндона Миллера.

«Он очень хороший двусторонний игрок. Он хорош во всем. Он настоящий боец. Он один из наших лучших игроков.

Я стал его большим поклонником, когда смотрел записи с его выступлениями в колледже. Мне довелось провести с ним время, когда он приезжал сюда. Он намного лучше на старте сезона, чем я ожидал от него.

На днях в Нью-Йорке он подвернул лодыжку в первой половине, и ему сказали: «Может быть, тебе стоит отсидеться?» Он ответил: «Обмотайте», а затем вышел и играл. Сейчас не так много молодых игроков, которые так поступили бы. У него более олдскульный взгляд на эту игру. Еще одна вещь, которую я считаю очень важной, это то, что он очень легко учится», – сказал тренер.

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2 комментария
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это говорит о том, насколько Брендон хорош, или о том, насколько плохой состав у шарлот?
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