Стив Клиффорд: «Брэндон Миллер – один из наших лучших игроков»

Главный тренер « » Стив Клиффорд выразил восхищение игрой новичка команды .

«Он очень хороший двусторонний игрок. Он хорош во всем. Он настоящий боец. Он один из наших лучших игроков.

Я стал его большим поклонником, когда смотрел записи с его выступлениями в колледже. Мне довелось провести с ним время, когда он приезжал сюда. Он намного лучше на старте сезона, чем я ожидал от него.

На днях в Нью-Йорке он подвернул лодыжку в первой половине, и ему сказали: «Может быть, тебе стоит отсидеться?» Он ответил: «Обмотайте», а затем вышел и играл. Сейчас не так много молодых игроков, которые так поступили бы. У него более олдскульный взгляд на эту игру. Еще одна вещь, которую я считаю очень важной, это то, что он очень легко учится», – сказал тренер.